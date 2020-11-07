В Шотландии законодательно запретили шлепать детей

В Шотландии вступил в силу закон, запрещающий шлепать детей, сообщает в субботу, 7 ноября, онлайн-издание Express and Star. Этот закон был одобрен шотландским парламентом в прошлом году.
Раньше родителям и опекунам в Шотландии разрешалось шлепать детей в воспитательных целях, если это дисциплинарное наказание было "соразмерным". Согласно новому закону, формулировка "оправданное нападение в целях защиты" в таких случаях больше не действует. При этом указывается, что цель нового закона состоит в том, чтобы обеспечить детям ту же степень защиты от нападений, что и взрослым.
Первой в мире шлепки запретила Швеция в 1979 году. Шотландия стала 57 страной в мире, последовавшей этому примеру. Ожидается, что в январе аналогичный запрет введет также Уэльс. В случае принятия соответствующего закона, он начнет там действовать с 2022 года. В то же время в Англии и Северной Ирландии подобный законопроект принимать пока не собираются.
В Германии телесные наказания детей законодательно запрещены с 1973 года.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве вступил в силу карантин: как меняется жизнь в стране (189)
Правительство Литвы приняло решение о введении...
За последние сутки в Литве диагностировали 1972 случая коронавируса (32)
Минздрав Литвы сообщает, что в Литве за прошедшие...
Ученые подсчитали, когда начнется спад новых заболевших: есть одно условие – все должны соблюдать карантин (29)
Команда экспертов, собранная президентской службой,...
Компании просят предупреждать, если клиент едет сдавать тест на коронавирус (6)
Минздрав Литвы не запрещает жителям ехать сдавать тест...
"Delfi Главное" - из дома: карантин все же пришел, ситуацию в больницах обсуждаем с врачом, выборы в США, запуск БелАЭС и новости коалиции (18)
Еженедельная программа " Delfi Главное " каждую пятницу...