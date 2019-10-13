"Прямо сейчас я внесу законодательную инициативу в парламент Шотландии, - сказала Стерджен. - После того, как этот законодательный этап пройдет, мы сделаем запрос в соответствии с разделом 30 Акта о Шотландии (принят в 1998 году)". Согласно этому разделу, парламент Великобритании обязан предоставить региону право провести референдум. Для этого требуется согласие трех государственных институтов: парламента Шотландии, нижней и верхней палат парламента Соединенного Королевства.
Стерджен утвердительно ответила на вопрос ведущего программы, произойдет ли это в текущем году, и добавила: "Это скорее всего произойдет в течение нескольких недель. Это случится скоро".
Предыдущий референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. 55% процентов его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом с Лондоном.
Однако ШНП воспользовалась итогами общебританского референдума о дальнейшем членстве в ЕС, на котором население Шотландии, в отличие от Великобритании в целом, не поддержало Brexit. Это обстоятельство дало повод для продвижения идеи нового референдума о независимости. Стерджен надеется провести референдум до окончания полномочий нынешнего созыва шотландского парламента в 2021 году.
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