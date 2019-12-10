В Шотландии готовятся продать "идеальную" коллекцию виски

Коллекция состоит из 3900 бутылок. Журнал Whisky Auctioneer, который выступит организатором аукциона, называет ее крупнейшей из когда-либо выставлявшихся на продажу.

"Это самая обширная личная коллекция из тех, что мы видели, с точки зрения представленности в ней винокурен 20-го века", — пишут там.

Большая ее часть — односолодовые сорта виски, произведенные в Шотландии, коллекция включает в себя самые редкие образцы. Отдельно аукционный дом упоминает сорта, произведенные на винокурнях Macallan, Bowmore, Springbank и Dallas Dhu.

Самыми ценными бутылками в коллекции считаются 60-летние бутылки Valerio Adami и Fine and Rare, произведенные винокурней Macallan в 1926 году.

Продает коллекцию семья бизнесмена Ричарда Гудинга. Сам Гудинг скончался в 2014 году, а при жизни занимался продажей газировки. Его дед, Джеймс А. Гудинг, в 1936 году основал в Денвере завод по разливу "Пепси-колы". В 1979 году компания досталась его внуку, а в 1988-м он продал ее корпорации PepsiCo.

В 2014 году Гудинг скончался от рака кожи.

Коллекцию Гудинг хранил в отдельной комнате своего дома в Колорадо, которую он называл своим баром.

В октябре бутылка Macallan 1926 года (аналогичная есть в коллекции Гудинга) ушла с молотка за 1,5 млн фунтов.

Среди других ценных экземпляров в коллекции — 50-летняя бутылка Springbank 1919 (вероятная стартовая цена — от 180 до 220 тыс. фунтов) и Lalique Six Pillars Collection, также от Macallan и тоже 50 лет (от 90 до 100 тыс. фунтов).

Близкие Гудинга говорят, что он стремился собрать "совершенную коллекцию" виски и регулярно летал в Шотландию на своем частном самолете в поисках редких бутылок.

"Нам, его родственникам, было ясно, что коллекционирование виски было величайшей страстью Ричарда — он занимался этим больше 20 лет".

"Ему нравились все стороны коллекционирования — изучение винокурен, их посещение и дегустация. Каждый раз, когда ему удавалось достать бутылку, которую он искал несколько лет, он очень радовался".

"Он хотел собрать по бутылке виски от каждой винокурни, но его любимой всегда была дистиллерия Bowmore, а любимым виски — Black Bowmore".

"Масштаб коллекции и редкость некоторых экземпляров делают ее одним из самых важных открытий в мире виски", — считает основатель журнала Whisky Auctioneer Иан Макклун.

Коллекцию будут продавать через сайт журнала с 7 по 17 февраля и с 10 по 20 апреля 2020 года.