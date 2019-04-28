В мае Шотландская национальная партия (ШНП) представит законопроект о проведении референдума по вопросу обретения суверенитета от Лондона. Об этом на съезде ШНП в Эдинбурге заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен. Трансляцию ее выступления вел телеканал Sky News, сообщает ТАСС.
Škotija
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"Настало время стать Шотландии независимой. У Шотландии должна быть возможность выбора независимого будущего. В следующем месяце мы представим законопроект о проведении референдума. Мы планируем принять его до конца года", - сказала она.

Лидер ШНП отметила, что планируемое голосование не будет повторением кампании в поддержку независимости, которая велась в преддверии референдума в 2014 году.

"Великобритании, которая существовала тогда, больше не существует. Наш подход должен быть иным", - указала она, анонсировав распространение агитационных материалов, объясняющих населению преимущества независимости с экономической точки зрения.

"Если мы сможем продемонстрировать, что именно возможно осуществить с экономической мощью независимости, то мы одержим победу на референдуме. Сегодня я могу объявить, что мы начинаем крупнейшую в истории нашей партии кампанию по экономической независимости", - добавила она.

По словам Стерджен, "независимость будет мало что означать", если она "не положит конец позорной Вестминстерской системе, при которой в 21 веке люди в Шотландии живут без достаточного количества денег, чтобы прокормить свои семьи".

"Наши экономические и социальные амбиции лучше всего могут быть реализованы, если Шотландия будет членом Европейского союза", - подчеркнула она.

Стерджен ранее уже говорила, что шотландские власти примут закон о правилах проведения до 2021 года нового референдума о независимости. По ее словам, у Шотландии сейчас "даже больше оснований для независимости", чем это было раньше, и причиной тому является ситуация вокруг выхода Великобритании из ЕС, против которого выступает большинство населения региона.

Предыдущий референдум о независимости Шотландии, которая входит в состав Великобритании на протяжении уже более чем 300 лет, прошел по инициативе правящих в регионе шотландских националистов в 2014 году. Тогда победу с преимуществом в 10% - 55 против 45 - одержали сторонники дальнейшего сохранения статуса региона как составной части Соединенного Королевства.

NEWSru.com
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