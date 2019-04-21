Серия мероприятий в память о годовщине трагедии началась в ночь с четверга на пятницу с поминального богослужения. В пятницу вечером в "Колумбайне" провели еще одну траурную церемонию.

На богослужении в четверг вечером, которое состоялось в церкви Уотерстоуна, перед бывшим учениками, ставшими свидетелями трагедии, и семьями погибших выступил экс-директор "Колумбайна" Фрэнк Деанджелис.

20 лет назад, 20 апреля 1999 года два ученика "Колумбайна" – Эрик Харрис и Дилан Клиболд ­– устроили в школе стрельбу, имея при себе огнестрельное оружие и самодельные взрывные устройства. Харрис и Клиболд убили 12 одноклассников и учителя, а также ранили еще более 20 человек. Оба нападавших застрелились.

Массовое убийство в "Колумбайне" с годами породило множество опасных мифов, свидетельством чему стали события, произошедшие в Колорадо на этой неделе. 18-летняя Сол Паис из Флориды, "одержимая" событиями 1999 года, приехала в Колорадо и купила в одном из местных магазинов помповое оружие, которое использовал один из виновников стрельбы в "Колумбайне".

В минувшую среду Федеральное бюро расследований (ФБР) начало операцию по задержанию Паис. Десятки школ в окрестностях Денвера, включая "Колумбайн", были закрыты. 17 апреля тело девушки было обнаружено в округе Джефферсон. По данным властей, Паис покончила с собой.

Трагедия в школе "Колумбайн" в 1999 году стала третьей по численности жертв в истории страны. На сегодняшний день она занимает пятое место среди массовых расстрелов в школах США.