Серия мероприятий в память о годовщине трагедии началась в ночь с четверга на пятницу с поминального богослужения. В пятницу вечером в "Колумбайне" провели еще одну траурную церемонию.
На богослужении в четверг вечером, которое состоялось в церкви Уотерстоуна, перед бывшим учениками, ставшими свидетелями трагедии, и семьями погибших выступил экс-директор "Колумбайна" Фрэнк Деанджелис.
20 лет назад, 20 апреля 1999 года два ученика "Колумбайна" – Эрик Харрис и Дилан Клиболд – устроили в школе стрельбу, имея при себе огнестрельное оружие и самодельные взрывные устройства. Харрис и Клиболд убили 12 одноклассников и учителя, а также ранили еще более 20 человек. Оба нападавших застрелились.
Массовое убийство в "Колумбайне" с годами породило множество опасных мифов, свидетельством чему стали события, произошедшие в Колорадо на этой неделе. 18-летняя Сол Паис из Флориды, "одержимая" событиями 1999 года, приехала в Колорадо и купила в одном из местных магазинов помповое оружие, которое использовал один из виновников стрельбы в "Колумбайне".
В минувшую среду Федеральное бюро расследований (ФБР) начало операцию по задержанию Паис. Десятки школ в окрестностях Денвера, включая "Колумбайн", были закрыты. 17 апреля тело девушки было обнаружено в округе Джефферсон. По данным властей, Паис покончила с собой.
Трагедия в школе "Колумбайн" в 1999 году стала третьей по численности жертв в истории страны. На сегодняшний день она занимает пятое место среди массовых расстрелов в школах США.
В Шри-Ланке установили виновных в кровопролитной серии взрывов
Ответственные за кровопролитную серию взрывов в...
В школе "Колумбайн" вспоминали жертв массовой стрельбы 1999 года
В субботу в школе "Колумбайн", которая находится в...
Во Франции начались новые протесты "желтых жилетов"
В Париже и других городах Франции после относительного...
Генерал ВСУ: Украина должна будет взять под контроль часть России после ее распада (93)
Когда Китай начнет захватывать российскую Сибирь...
В Украине в "день тишины" полиция зарегистрировала 262 заявления о нарушениях (1)
Национальная полиция Украина зарегистрировала 262...
TOP новостей
Главы Литвы поздравили жителей страны с Пасхой (22)
Руководители Литвы поздравляют жителей страны с...
Украина выбирает президента во втором туре К Зеленскому приехала полицияl (376)
В Украине в 8:00 21 апреля открылись избирательные...
Граждане Украины в Литве голосуют во втором туре президентских выборов (23)
Граждане Украины , находящиеся в Литве, в воскресенье в...
Погода: в первый день Пасхи природу освежит дождь (1)
После затянувшегося засушливого периода в первый день...
В пасхальное утро жители Вильнюса обнаружили повреждённые сакуры (17)
Связавшаяся с редакцией DELFI жительница столицы Литвы...