В школе "Колумбайн" вспоминали жертв массовой стрельбы 1999 года

В субботу в школе "Колумбайн", которая находится в пригороде Денвера, штат Колорадо, вспоминали жертв трагедии, произошедшей 20 лет назад. Тогда в результате массовой стрельбы, устроенной двумя старшеклассниками, погибли 13 человек.
JAV Kolumbaino miestas mini šaudynių vidurinėje 20-ąsias metines
© AFP / Scanpix

Серия мероприятий в память о годовщине трагедии началась в ночь с четверга на пятницу с поминального богослужения. В пятницу вечером в "Колумбайне" провели еще одну траурную церемонию.

На богослужении в четверг вечером, которое состоялось в церкви Уотерстоуна, перед бывшим учениками, ставшими свидетелями трагедии, и семьями погибших выступил экс-директор "Колумбайна" Фрэнк Деанджелис.

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20 лет назад, 20 апреля 1999 года два ученика "Колумбайна" – Эрик Харрис и Дилан Клиболд ­– устроили в школе стрельбу, имея при себе огнестрельное оружие и самодельные взрывные устройства. Харрис и Клиболд убили 12 одноклассников и учителя, а также ранили еще более 20 человек. Оба нападавших застрелились.

Массовое убийство в "Колумбайне" с годами породило множество опасных мифов, свидетельством чему стали события, произошедшие в Колорадо на этой неделе. 18-летняя Сол Паис из Флориды, "одержимая" событиями 1999 года, приехала в Колорадо и купила в одном из местных магазинов помповое оружие, которое использовал один из виновников стрельбы в "Колумбайне".

В минувшую среду Федеральное бюро расследований (ФБР) начало операцию по задержанию Паис. Десятки школ в окрестностях Денвера, включая "Колумбайн", были закрыты. 17 апреля тело девушки было обнаружено в округе Джефферсон. По данным властей, Паис покончила с собой.

Трагедия в школе "Колумбайн" в 1999 году стала третьей по численности жертв в истории страны. На сегодняшний день она занимает пятое место среди массовых расстрелов в школах США.

"Голос Америки"
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