В сфере розничной торговли Великобритании случился крупнейший крах с начала пандемии

Переговоры с потенциальными кредиторами о ссуде в 30 миллионов фунтов стерлингов провалились. Банкротство грозит потерей 13 тысяч рабочих мест, компания перешла под внешнее управление Deloitte. Магазины и онлайн-платформы группы продолжают работу, все заказы, сделанные в выходные и "черную пятницу", будут выполнены, заявили администраторы.

Гендиректор Arcadia Group Ян Грабинер назвал день запуска процедуры банкротства "невероятно грустным". "Последствия пандемии COVID-19, включая вынужденное закрытие наших магазинов в течение длительного времени, оказали сильнейшее влияние на продажи всех наших брендов", - сказал он, добавив, что препятствия, с которыми столкнулась компания, оказались "слишком серьезными".

В качестве потенциального покупателя ряда крупных брендов Arcadia Group рассматривается фэшн-ритейлер Boohoo, сообщает ВВС.

Arcadia Group управляет 444 магазинами в Великобритании и 22 за ее пределами, в настоящее время 9294 сотрудника находятся в отпуске. Три магазина Topshop и Topman работают в Москве и Санкт-Петербурге. В 2019 году компания объявила о банкротстве в США и закрыла там все магазины. Годом ранее владельца Arcadia Group Филиппа Грина обвинили в сексуальных домогательствах.

Эксперты отмечают, что банкротство ритейлера также может привести к финансовому краху сети британских универмагов Debenhams, которая с 1985 по 1997 год была частью Arcadia Group и до сих пор предоставляет площади большому количеству магазинов компании.