По данным местной полиции, тело депутата с признаками насильственной смерти — у Самарского разбита голова — нашли около полуночи на пути к его дому. Правоохранительные органы возбудили дело об умышленном убийстве, сообщает Deutsche Welle.
К тому же, есть информация, ее проверяют, что недалеко от места убийства Самарского найдено тело молодого человека, и есть предположение, что он мог быть свидетелем убийства, сообщает агентство УНИАН.
Следователи рассматривают несколько версий, приоритетной является версия убийства на основании политической деятельности, заявила начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Нацполиции Украины в Луганской области Татьяна Погукай. Кроме этой полиция рассматривает версии, связанные с разбойным нападением и с бизнес-интересами погибшего.
Самарский был советником главы Северодонецка, кроме того в качестве депутата горсовета он отвечал за борьбу с коррупцией. Его соратники и близкие заявляют о политических мотивах убийства и поступавших Самарскому ранее угрозах. Погибший был известен своей проукраинской позицией, в 2014 году его похищали и пытали.
Как сообщалось, в октябре в Киеве было совершено покушение на депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука. Он получил травмы, но выжил, а от ран скончался его охранник.
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