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Истребитель F-15 поднялся в воздух на востоке Великобритании для тренировочного полета. Судьба пилота и причины крушения пока неизвестны.
F-15C Eagle
F-15C Eagle
© Zuma Press / Scanpix

В Северном море в понедельник, 15 июня, разбился американский истребитель F-15C Eagle. Об этом сообщила представитель военно-воздушных сил США.

Истребитель поднялся в воздух для выполнения тренировочного полета с военной базы Лейкенхит, расположенной в восточной части Великобритании. На борту находился один пилот, его судьба неизвестна. Причина происшествия выясняется.

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Deutsche Welle
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