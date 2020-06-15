В Северном море в понедельник, 15 июня, разбился американский истребитель F-15C Eagle. Об этом сообщила представитель военно-воздушных сил США.

Истребитель поднялся в воздух для выполнения тренировочного полета с военной базы Лейкенхит, расположенной в восточной части Великобритании. На борту находился один пилот, его судьба неизвестна. Причина происшествия выясняется.