В Северной Корее снова провели ракетные испытания

Запуск ракет, по информации "Ренхап", был осуществлен с полуострова Ходо в провинции Южный Хамген на восточном побережье КНДР. Южнокорейские военные отслеживают ситуацию на предмет возможности новых запусков, заявляя о высокой боеготовности вооруженных сил страны.
#ROK JCS says it's monitoring the situation in case of additional #DPRK launches and "maintaining a readiness posture." #Korea pic.twitter.com/XuBjxLm48j— Steve Herman (@W7VOA) July 30, 2019
В Белом доме, Пентагоне и Госдепартаменте США ситуацию с ракетными запусками пока не прокомментировали.
На прошлой неделе Пхеньян провел испытания двух новых баллистических ракет малой дальности – первое ракетное испытание с момента встречи президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне на границе между двумя Кореями.
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