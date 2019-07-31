В Северной Корее снова провели ракетные испытания

Северная Корея в среду утром по местному времени вновь осуществила запуск баллистических ракет. Агентство Reuters сообщает об этом со ссылкой на южнокорейское агентство "Ренхап" и Комитет начальников штабов Республики Корея. Ракеты пока не удалось идентифицировать.
© Reuters / Scanpix

Запуск ракет, по информации "Ренхап", был осуществлен с полуострова Ходо в провинции Южный Хамген на восточном побережье КНДР. Южнокорейские военные отслеживают ситуацию на предмет возможности новых запусков, заявляя о высокой боеготовности вооруженных сил страны.


В Белом доме, Пентагоне и Госдепартаменте США ситуацию с ракетными запусками пока не прокомментировали.

На прошлой неделе Пхеньян провел испытания двух новых баллистических ракет малой дальности – первое ракетное испытание с момента встречи президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне на границе между двумя Кореями.

"Голос Америки"
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