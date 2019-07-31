Запуск ракет, по информации "Ренхап", был осуществлен с полуострова Ходо в провинции Южный Хамген на восточном побережье КНДР. Южнокорейские военные отслеживают ситуацию на предмет возможности новых запусков, заявляя о высокой боеготовности вооруженных сил страны.



В Белом доме, Пентагоне и Госдепартаменте США ситуацию с ракетными запусками пока не прокомментировали.

На прошлой неделе Пхеньян провел испытания двух новых баллистических ракет малой дальности – первое ракетное испытание с момента встречи президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне на границе между двумя Кореями.