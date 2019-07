Запуск ракет, по информации "Ренхап", был осуществлен с полуострова Ходо в провинции Южный Хамген на восточном побережье КНДР. Южнокорейские военные отслеживают ситуацию на предмет возможности новых запусков, заявляя о высокой боеготовности вооруженных сил страны.

#ROK JCS says it's monitoring the situation in case of additional #DPRK launches and "maintaining a readiness posture." #Korea pic.twitter.com/XuBjxLm48j