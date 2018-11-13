Как сообщается на сайте проекта центра Beyond Parallel, в распоряжении властей Северной Кореи имеются до 20 военных баз с мобильными ракетными комплексами, которые могут использоваться для всех классов баллистических ракет. Базы обнаружили с помощью спутников, а также благодаря интервью с северокорейскими перебежчиками.
Identified by @BeyondCSISKorea, North Korea is moving ahead with its ballistic missile program at 16 previously undisclosed bases. https://t.co/l7NQYAUyMV— CSIS (@CSIS) November 12, 2018
Одна из баз находится в 135 километрах от Сеула. Она предназначена для баллистических ракет малой дальности, но, по мнению исследователей, на ней легко разместить ракеты средней дальности. В администрации президента Южной Кореи отметили, что знают о базе благодаря военным спутникам и внимательно следят за ней.
В Госдепартаменте США заявили, что Северная Корея должна демонтировать обнаруженные ракетные базы. Представитель Госдепа напомнил, что президент США Дональд Трамп ранее призывал лидера КНДР Ким Чен Ына ликвидировать северокорейскую ядерную программу.
Дональд Трамп и Ким Чен Ын в июне 2018 года подписали документ, в котором объявили о готовности совместно работать «над полной денуклеаризацией Корейского полуострова».
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