Как сообщается на сайте проекта центра Beyond Parallel, в распоряжении властей Северной Кореи имеются до 20 военных баз с мобильными ракетными комплексами, которые могут использоваться для всех классов баллистических ракет. Базы обнаружили с помощью спутников, а также благодаря интервью с северокорейскими перебежчиками.

Identified by @BeyondCSISKorea, North Korea is moving ahead with its ballistic missile program at 16 previously undisclosed bases. https://t.co/l7NQYAUyMV— CSIS (@CSIS) November 12, 2018