Правительство Южной Кореи начало расследование в связи с возможной кибератакой на объекты Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. Выяснением причин случившегося занимаются эксперты в области кибербезопасности, а также специалисты южнокорейского Минобороны и других министерств, сообщил представитель Организационного комитета Олимпиады в субботу, 10 февраля.
Накануне вечером на олимпийских объектах начались сбои в работе внутренней сети и беспроводного интернета. "Возникли некоторые проблемы, которые на несколько часов затруднили работу наших некритических систем ", - сообщили организаторы. Они отключили серверы, чтобы предотвратить проблемы с сайтом Олимпиады. Вскоре была создана оперативная группа, которая пока не подтвердила версию атаки хакеров.
Никакой угрозы
В организационном комитете Олимпиады сообщили, что сбои, начавшиеся за 45 минут до церемонии открытия, не поставили под угрозу ни ее проведение, ни безопасность спортсменов и зрителей. Все соревнования проходят по расписанию. Неполадки были устранены спустя примерно 15 часов после обнаружения.
Зимние Олимпийские Игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля, на них будут разыграны 102 комплекта медалей.
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