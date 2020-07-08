В Сербии введение комендантского часа вызвало беспорядки

В столице Сербии полиция во вторник, 7 июля, применила слезоточивый газ против участников акции протеста. Несколько тысяч человек вышли на улицы Белграда, чтобы продемонстрировать свое недовольство введением в городе комендантского часа в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

Протесты были отмечены беспорядками, драками с полицией и требованиями отставки президента Александара Вучича. Телевизионные кадры показывают, как в полицию летели камни, файеры, а одна из групп радикалов пыталась штурмовать здание парламента.

Введенные в марте ограничения в связи с пандемией были отменены еще в июне. Критики Вучича считают, что ограничения были сняты слишком рано и были продиктованы желанием президента провести 21 июня парламентские выборы, которые завершились победой его партии с результатом более 60 процентов. Вскоре после выборов эпидемиологическая ситуация в стране начала резко ухудшаться, СМИ сообщают о переполненных пациентами с COVID-19 больницах, а 7 июля было зафиксировано 13 смертей от последствий заражения, что стало абсолютным рекордом в стране с начала пандемии.

В тот же день Вучич объявил о введении в сербской столице комендантского часа. "Ситуация в Белграде критическая, еще в четырех городах — тревожная. С завтрашнего дня вводится запрет на собрания свыше 5 человек, вводится длинный комендантский час с пятницы до понедельника", — заявил он в обращении к нации.