Около 50 участников акций протеста против политики сербского президента Александара Вучича ворвались в субботу, 16 марта, в здание государственного телеканала РТС в Белграде. Они требовали телеканал предоставить им прямой эфир и обвинили его руководство в необъективном освещении событий. Полиции удалось без применения силы вывести протестующих из здания.
В субботу в Белграде продолжились еженедельные демонстрации против президента - эта суббота стала 15-й с момента начала акций. Еженедельные многотысячные выступления против курса президента Вучича в Белграде и других городах Сербии начались после жестокого избиения оппозиционера Борко Стефановича 23 ноября 2018 года в городе Крушевац на юге Сербии.
Активисты движения гражданского протеста требуют создать в стране условия для свободных и честных выборов и обеспечить независимость СМИ.
"Альянс за Сербию" и движение гражданского протеста
Протестующих поддерживают, в частности, члены оппозиционного "Альянса за Сербию", который объединяет политические партии широкого спектра, от левых до крайне правых. Однако сами участники движения гражданского протеста не спешат заключать официальный союз с "Альянсом".
Активисты обвиняют политиков, многие из которых находились у власти до 2012 года, в том, что они не сумели провести важные реформы, и, таким образом, позволили Вучичу сегодня использовать власть в своих интересах.
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