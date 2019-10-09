Комитет Сената США по разведке заявил об усилении активности наиболее известной структуры, осуществляющей пропагандистскую деятельность по поручению Кремля, после прошлых выборов американского президента. Базирующееся в Санкт-Петербурге "Агентство интернет-исследований" Евгения Пригожина "скорее расширило, чем свернуло" свою деятельность с момента голосования в ноябре 2016 года, заявил во вторник, 8 октября, комитет, расследующий предполагаемое российское вмешательство.
При этом активность связанных с "фабрикой троллей" аккаунтов в Instagram выросла более чем на 200 процентов, аккаунтов в Facebook, Twitter и Youtube - на более чем 50 процентов, указывается в заявлении двухпартийного комитета, возглавляемого республиканцем Ричардом Барром.
Пропаганда нацелена на афроамериканцев
По данным сенаторов, российская кампания была направлена, прежде всего, на афроамерикацев и имела своей целью обострение внутренней напряженности и повышение шансов на переизбрание президентом США Дональда Трампа.
Одновременно комитет по разведке рекомендовал Конгрессу рассмотреть новые законы, обязывающие раскрывать информацию о заказчиках интернет-рекламы, связанной с выборами.
Расследование Роберта Мюллера
"Агентство интернет-исследований" и другие занимающиеся пропагандой в Сети российские структуры находились в фокусе расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера, с мая 2017 года изучавшего предполагаемое вмешательство РФ в выборы американского президента в 2016 году.
Результаты исследования были представлены в марте 2019 года. По данным Мюллера, вмешательство в выборы происходило через "Агентство интернет-исследований", которое связывают со структурами бизнесмена Евгения Пригожина, а также через хакерские атаки. Кампания Москвы по вмешательству в американские выборы была разносторонней и скоординированной и проводилась с участием государственных СМИ и агентств, хакеров, проплаченных пользователей соцсетей ("троллей"), блогеров и спецслужб.
Россия категорически отрицает вмешательство в президентскую кампанию в США в 2016 году. В свою очередь Трамп заявляет, что является жертвой "охоты на ведьм", и также решительно отрицает сговор своего избирательного штаба с Москвой.
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