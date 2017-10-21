В комитете Сената США по делам разведки допросили нескольких россиян, которые в июне 2016 года – в преддверии президентских выборов - встречались в Trump Tower с сыном действующего президента Дональда Трампа. Об этом сообщил глава комитета сенатор Ричард Берр в интервью американской телекомпании CNN вечером в пятницу, 20 октября.
Берр не утонил количество допрошенных и не привел их имен. Другие представители сенатского комитета также отказались от комментариев. Встреча в Trump Tower состоялась после того, как сыну Трампа был обещан компромат на кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Ему было также сообщено, что правительство России желает, чтобы президентские выборы выиграл его отец.
Подготовка к допросу Трампа-младшего
На встрече присутствовали тогдашний глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт и зять будущего президента США Джаред Кушнер. Сенатский комитет по делам разведки уже допрашивал Манафорта и Кушнера. Что касается Трампа-младшего, то его на допрос пока не вызывали. В сентябре члены сенатского комитета по вопросам юстиции встречались с сыном президента в частном порядке. В настоящее время завершается подготовка к тому, чтобы вызвать Трампа-младшего на публичные слушания, что, по словам одного из источников, может произойти уже в ноябре.
Телеканал CNN отмечает, что в сенатском комитете по разведке считают встречу в Trump Tower важным эпизодом в общем расследовании предполагаемого вмешательства России в американские выборы. На июньской встрече в Trump Tower было восемь человек. Среди них - российский адвокат Наталья Весельницкая, российский лоббист Ринат Ахметшин, переводчик Анатолий Самочернов и Ике Кавеладзе, адвокат российского бизнесмена Араза Агаларова и его сына Эмина.
Весельницкая утверждала, что встречалась с Трампом-младшим, чтобы рассказать о том, как финансист Уильям Браудер уклонялся от уплаты налогов в России. Однако СМИ писали, что главной причиной встречи была передача компромата на Хиллари Клинтон.
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