Двухпартийная группа сенаторов во главе с сопредседателем Комитета иностранных отношений Сената США Робертом Менендезом и сопредседателем Сенатского украинского кокуса Робертом Портманом внесли на рассмотрение Сената проект резолюции, осуждающей незаконные попытки Российской Федерации оккупировать украинский Крым.

В документе, в частности, подтверждается позиция Сената о том, что Крым является частью суверенной территории Украины. Подчеркивается, что политика США должна заключаться в противодействии попыткам изменить статус, демографическую карту или политическую природу Крыма.

Также резолюция осуждает нарушения прав человека в Крыму и подчеркивает правовую ответственность РФ за такие преступления в течении времени, когда продолжается незаконная российская оккупация полуострова.

Сенаторы призывают Правительство США продолжать применять полномочия в части санкций против РФ, предоставленные, в частности, согласно с "Законом о противодействии противникам Америки через санкции" от 2017 года, и приветствуют дальнейшие усилия американской стороны по поощрению ЕС к введению дополнительных санкций, связанных с Крымом.

Резолюция содержит призыв к правительству США объявить, что внешняя политика США заключается в том, чтобы никогда не признавать незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией.