

Грицак подтвердил, что 30 августа Голосеевский районный суд "признал Германа виновным в том, в чем его обвиняли".

"Ему назначен реальный срок наказания - 4 года и 6 месяцев лишения свободы", - отметил Грицак, отвечая на вопрос журналистов.

По словам Грицака, приговор вступит в силу через месяц.

Он подтвердил, что Герман пошел на сделку со следствием, полностью признав свою вину.

"Сотрудничает со следствием, дает очень интересные показания, которые мы в дальнейшем будем проверять и документировать", - отметил глава СБУ.

21 августа в ходе брифинга генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что подозреваемый в организации убийства Аркадия Бабченко пошел на сделку со следствием.

"Да, действительно, Герман и его защита пошли на подготовку соглашения и работают в этом контексте", - сказал Луценко и добавил, что "организатор" фактически подтверждает версию следствия и "прямо указывает на представителя" России.