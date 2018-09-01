Грицак подтвердил, что 30 августа Голосеевский районный суд "признал Германа виновным в том, в чем его обвиняли".
"Ему назначен реальный срок наказания - 4 года и 6 месяцев лишения свободы", - отметил Грицак, отвечая на вопрос журналистов.
По словам Грицака, приговор вступит в силу через месяц.
Он подтвердил, что Герман пошел на сделку со следствием, полностью признав свою вину.
"Сотрудничает со следствием, дает очень интересные показания, которые мы в дальнейшем будем проверять и документировать", - отметил глава СБУ.
21 августа в ходе брифинга генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что подозреваемый в организации убийства Аркадия Бабченко пошел на сделку со следствием.
"Да, действительно, Герман и его защита пошли на подготовку соглашения и работают в этом контексте", - сказал Луценко и добавил, что "организатор" фактически подтверждает версию следствия и "прямо указывает на представителя" России.
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