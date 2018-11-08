Аль-Джассер заподозрили в том, что он вел микроблог Kashkool в Twitter, в котором сообщал о нарушениях прав человека правительством Саудовской Аравии и членами королевской семьи.
Аль-Джассера, который занимался интернет-публицистикой, находясь в Дубае, вычислили благодаря агентам саудовских спецслужб, работавших в региональном отделении Twitter. Неугодного блогера схватили в марте в Дубае (ОАЭ) и привезли в Саудовскую Аравию, где поместили в тюрьму, пишет Middle East Monitor.
По данным информированных источников, участвовавшие в поимке аль-Джассера агенты служат в подразделении саудовских "кибервойск", созданных бывшим помощником наследного принца Саудом аль-Кахтани. В одном из "твитов" аль-Кахтани предупредил, что противникам режима не удастся сохранить анонимность при помощи сетевых псевдонимов в Twitter.
🔴 Authorities believe that the writer Turki bin Abdul Aziz al-Jasser (TurkialjasserJ) is the Twitterati KASHKOOL (coluche_ar), private #Saudi security sources asserted to us. The source confirmed what ALQST tweeted about using personal information in Jasser's PC to blackmail him pic.twitter.com/qkNmZe0e2w
— Prisoners of Conscie (@m3takl_en) March 18, 2018
Расправа над журналистом аль-Джассером произошла спустя месяц после убийства другого оппозиционного саудовского журналиста — Джамаля Хашогги, работавшего колумнистом в The Washington Post, пишет "Корреспондент.net". Журналист бесследно пропал после того, как 2 октября вошел на территорию генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле с намерением получить документы, необходимые для оформления брака с гражданкой Турции.
Турецкая пресса писала, что Хашогги подвергли допросу и пыткам, после чего убили. Сообщалось, что последние часы его жизни записались на Apple Watch, которые журналист заранее перевел в режим записи и синхронизировал со своим iPhone, оставленным невесте. Кроме того, в ходе обысков в генконсульстве турецкие криминалисты нашли и другие свидетельства гибели журналиста. Турецкие власти сочли, что Хашогги был убит в здании дипмисии и расчленен, а его останки вывезли в темном фургоне.
Саудовские власти после долгого молчания признали, что журналист "случайно погиб" в ходе драки в генконсульстве. Генеральный прокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб заявил, что под следствием находятся 18 подданных королевства, но их личности не раскрываются.
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