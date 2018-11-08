В Саудовской Аравии в тюрьме замучили до смерти журналиста и блогера Турки бин Абдул Азиз аль-Джассера. О его смерти сообщили правозащитники.
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Аль-Джассер заподозрили в том, что он вел микроблог Kashkool в Twitter, в котором сообщал о нарушениях прав человека правительством Саудовской Аравии и членами королевской семьи.

Аль-Джассера, который занимался интернет-публицистикой, находясь в Дубае, вычислили благодаря агентам саудовских спецслужб, работавших в региональном отделении Twitter. Неугодного блогера схватили в марте в Дубае (ОАЭ) и привезли в Саудовскую Аравию, где поместили в тюрьму, пишет Middle East Monitor.

По данным информированных источников, участвовавшие в поимке аль-Джассера агенты служат в подразделении саудовских "кибервойск", созданных бывшим помощником наследного принца Саудом аль-Кахтани. В одном из "твитов" аль-Кахтани предупредил, что противникам режима не удастся сохранить анонимность при помощи сетевых псевдонимов в Twitter.

Расправа над журналистом аль-Джассером произошла спустя месяц после убийства другого оппозиционного саудовского журналиста — Джамаля Хашогги, работавшего колумнистом в The Washington Post, пишет "Корреспондент.net". Журналист бесследно пропал после того, как 2 октября вошел на территорию генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле с намерением получить документы, необходимые для оформления брака с гражданкой Турции.

Турецкая пресса писала, что Хашогги подвергли допросу и пыткам, после чего убили. Сообщалось, что последние часы его жизни записались на Apple Watch, которые журналист заранее перевел в режим записи и синхронизировал со своим iPhone, оставленным невесте. Кроме того, в ходе обысков в генконсульстве турецкие криминалисты нашли и другие свидетельства гибели журналиста. Турецкие власти сочли, что Хашогги был убит в здании дипмисии и расчленен, а его останки вывезли в темном фургоне.

Саудовские власти после долгого молчания признали, что журналист "случайно погиб" в ходе драки в генконсульстве. Генеральный прокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб заявил, что под следствием находятся 18 подданных королевства, но их личности не раскрываются.

NEWSru.com
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