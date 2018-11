Аль-Джассер заподозрили в том, что он вел микроблог Kashkool в Twitter, в котором сообщал о нарушениях прав человека правительством Саудовской Аравии и членами королевской семьи.

Аль-Джассера, который занимался интернет-публицистикой, находясь в Дубае, вычислили благодаря агентам саудовских спецслужб, работавших в региональном отделении Twitter. Неугодного блогера схватили в марте в Дубае (ОАЭ) и привезли в Саудовскую Аравию, где поместили в тюрьму, пишет Middle East Monitor.

По данным информированных источников, участвовавшие в поимке аль-Джассера агенты служат в подразделении саудовских "кибервойск", созданных бывшим помощником наследного принца Саудом аль-Кахтани. В одном из "твитов" аль-Кахтани предупредил, что противникам режима не удастся сохранить анонимность при помощи сетевых псевдонимов в Twitter.

🔴 Authorities believe that the writer Turki bin Abdul Aziz al-Jasser (TurkialjasserJ) is the Twitterati KASHKOOL (coluche_ar), private #Saudi security sources asserted to us. The source confirmed what ALQST tweeted about using personal information in Jasser's PC to blackmail him pic.twitter.com/qkNmZe0e2w

— Prisoners of Conscie (@m3takl_en) March 18, 2018