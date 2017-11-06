В Саудовской Аравии разбился вертолет с принцем

Катастрофа произошла в воздушном пространстве Саудовской Аравии близ границы с Йеменом.
По предварительным данным, всего на борту вертолета находилось девять человек.
Принц Мансур бен Мукрин был заместителем губернатора провинции Асир.
Причина крушения вертолета пока неизвестна.
Саудовская Aравия возглавляет коалицию, воюющую против повстанцев-хуситов в Йемене.
В субботу ПВО королевства сбили ракету, пущенную из Йемена в торону аэропорта Эр-Рияда.
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