Государственные СМИ Саудовской Аравии сообщают, что принц Мансур бен Мукрин и еще несколько высокопоставленных чиновников погибли в ходе крушения вертолета.
© Stopkadras / Youtube

Катастрофа произошла в воздушном пространстве Саудовской Аравии близ границы с Йеменом.

По предварительным данным, всего на борту вертолета находилось девять человек.

Принц Мансур бен Мукрин был заместителем губернатора провинции Асир.
Причина крушения вертолета пока неизвестна.

Саудовская Aравия возглавляет коалицию, воюющую против повстанцев-хуситов в Йемене.

В субботу ПВО королевства сбили ракету, пущенную из Йемена в торону аэропорта Эр-Рияда.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

В мире

Стали известны подробности жизни техасского стрелка

Бывший военнослужащий Девин Патрик Келли, накануне...

Десятки человек погибли в США в результате стрельбы в церкви

Преступник, устроивший стрельбу в церкви на юге Техаса,...

Суд в Брюсселе отпустил экс-главу правительства Каталонии

Бельгийский судья выпустил Карлеса Пучдемона и...

В Саудовской Аравии разбился вертолет с принцем

Государственные СМИ Саудовской Аравии сообщают, что...

Ультранационалисты проиграли региональные выборы в Словакии

Правые националисты потерпели поражение на...

TOP новостей

Со следующего года будет решен вопрос ОНЗ (1)

Из всех налогов в Литве больше всего возмущения у...

Предлагают зарплату 1300 евро "на руки", но работников не находят (6)

В фейсбуке распространяют предложение для семейного...

Р.Валатка. 100-летие "Октябрьской революции" и отрыжка российско-ленинской духовности в Литве (10)

Во вторник исполнится 100 лет со дня Ленинского...

Идея Микутавичюса для Литвы проста: делать то, что возможно (63)

К общенациональной инициативе "Идея для Литвы "...

Перемен в погоде стоит ожидать со второй половины месяца (9)

Осень в этом году выдалась дождливая. И с началом...