В Саудовской Аравии иностранным туристам, не состоящим в браке, разрешили заселяться в один гостиничный номер на двоих. Об этом в воскресенье, 6 октября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на комиссию по туризму и национальному наследию.
До сих пор неженатым парам разрешалось селиться в одном номере лишь после предъявления доказательств того, что они находятся в супружеских отношениях. Новые правила не распространяются на граждан Саудовской Аравии, которым по-прежнему придется предъявлять свидетельство о браке.
Повышение привлекательности страны
Сообщается также, что власти в Эр-Рияде разрешили женщинам, причем не только иностранкам, но и местным, заселяться в одноместные номера в отелях. В Саудовской Аравии реализуются реформы, призванные сделать страну более открытой для иностранцев. Расширяются и права женщин.
Так, саудовским женщинам разрешили посещать футбольные матчи, водить автомобиль (с разрешения мужа или опекуна), служить в армии (в звании не выше сержанта), а также получать паспорт и выезжать за границу без разрешения родственников мужского пола.
В сентябре в Саудовской Аравии ввели визы для индивидуальных туристов. Раньше в страну могли въехать лишь трудовые мигранты, паломники в Мекку и Медину, а также иностранцы, имевшие приглашение, ехавшие в деловую командировку, на концерт или спортивное мероприятие.
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