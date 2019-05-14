В Саудовской Аравии две нефтяные станции подверглись нападению вооруженных дронов. Государственный нефтяной концерн Saudi Aramco по соображениям безопасностиприостановил прокачку нефти по восточно-западному трубопроводу, по которому нефть доставляется в порт Янбу-эль-Бахр, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех во вторник, 14 мая.
По словам министра, в результате нападения на одной из нефтяных станций вспыхнул пожар, однако очаг возгорания удалось взять под контроль, поэтому материальный ущерб ограничен. О жертвах не сообщается.
Нападение на нефтяные станции в административном округе Эр-Рияд произошло через несколько дней после актов саботажа на нефтяных танкерах в соседних Объединенных Арабских Эмиратах. Аль-Фатех назвал нападения в округе Эр-Рияд атакой на безопасность нефтяных поставок во всем мире.
Ответственность взяли на себя повстанцы-хуситы
Ответственность за нападение с применением дронов взяли на себя повстанцы-хуситы в Йемене, пользующиеся поддержкой Ирана. В заявлении, переданном по повстанческому телеканалу "аль-Масира", говорится, что хуситы провели "крупную военную операцию" против саудовских целей в отместку "за продолжающуюся агрессию и осаду" народа Йемена.
"Это - послание Саудовской Аравии. Прекратите вашу агрессию. Наша цель - отвечать на преступления, которые ежедневно совершаются против йеменского народа", - подчеркивается в заявлении.
В Йемене бушует кровопролитная гражданская война между хуситами, захватившими столицу страны Сану и большую часть северных районов страны, и правительственными войсками Йемена, получающими поддержку от Саудовской Аравии.
Фильм о священниках-педофилах может помешать правящей партии Польши победить на выборах в ЕП
В Польше вышел документальный фильм о сексуальных...
Комитет Верховной Рады Украины принял решение о дате инаугурации Зеленского Штаб Зеленского: Решили насолить украинцам
Регламентный комитет Верховной Рады рассмотрел семь...
Мэй планирует провести новое голосование по "Брекзиту" в июне
Британский премьер надеется, что успешный исход вотума...
Иран официально прекратил соблюдать ряд пунктов ядерной сделки
Иран впредь не будет ограничивать производство...
TOP новостей
Учителя снова будут бастовать? Зарплаты большинства составляют 600 евро "на руки" (3)
Несмотря на то, что в Литве ввели новую систему оплаты...
За минимум летом в Литве не хотят работать даже школьники (11)
Приближается лето, время, когда на взморье начинается...
Сергей Шнуров "зажёг" в Литве: говорил про политику, роспуск группы, алкашей и запреты Интервью: "мне в Госдуму почему-то не хочется"
Культовая российская группировка "Ленинград" 15 мая...
Вильнюсский аэропорт объявил войну с заторами у зала вылета (5)
Рекордный рост пассажиров в Вильнюсском международном...
Карбаускис: я точно не буду голосовать за Шимоните (15)
Лидер правящих в Литве "аграриев" Рамунас Карбаускис...