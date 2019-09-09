В первом гей-прайде в Сараево приняли участие свыше двух тысяч человек. Около тысячи полицейских охраняли их от менее многочисленных участников противостоящей акции.
LGBT vėliava
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Более двух тысяч человек в воскресенье, 8 сентября, собрались в столице Боснии и Герцеговины Сараево на первый в истории города гей-прайд. Порядок на мероприятии охраняли более тысячи сотрудников полиции и служб безопасности. Они выстроились плотными рядами вдоль маршрута шествия через центр города, чтобы защитить участников от протестной акции, в которой приняли участие около 150 человек.

Среди участников были дипломаты из Великобритании, Франции, Италии, а также посол США, не скрывающий, что он гей. Участники марша прошли полтора километра по центру Сараево. Шествие завершилось митингом ЛГБТ-активистов перед зданием парламента.

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Комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан (Johannes Hahn) отметил, что это "важный шаг к защите основных прав всех граждан Боснии и Герцеговины, включая представителей ЛГБТ, которые имеют право жить свободно от дискриминации, угроз и насилия".


Ранее, в 2008 и 2014 годах в Сараево проходили гей-фестивали, которые были омрачены нападениями на участников со стороны радикальных исламистов и криминала. Босния и Герцеговина, страна с населением в 3,5 миллиона человек, запрещает дискриминацию по признаку сексуальной ориентации, но не признает однополые отношения как официальные. Более 80 процентов населения Сараево, где живут около 340 000 человек, - мусульмане.

Deutsche Welle
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