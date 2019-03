В самом смертоносном торнадо в США за 5 лет погибли свыше 20 человек

Некоторые люди пока числятся пропавшими без вести, несколько человек госпитализированы с тяжелыми травмами, сказал шериф округа Джей Джонс. Медицинский центр восточной Алабамы сообщил, что принял более 40 пострадавших от торнадо пациентов и ожидает принять еще больше, некоторые направляются в соседние больницы. По оценкам Национальной метеослужбы США, скорость ветра в эпицентре шторма достигала 266 км/ч.

Во всем штате Алабама объявлен режим чрезвычайного положения, несколько десятков тысяч человек остались без света, все школы округа Ли 4 марта будут закрыты, информирует Deutsche Welle.

Серия торнадо, прокатившаяся по Алабаме, стала в США самой смертоносной за последние 5 лет, отмечает Newsru.com со ссылкой на Stormnews. По информации The Weather Channel, ширина воронки оценивается в 800 метров, этому торнадо была присвоена категория EF3.

На кадрах местных телеканалов видно, что деревья повалены и вырваны с корнями, разрушены здания. Без электричества, по данным властей, в округе Ли и других районах Алабамы остались около десяти тысяч домов. Порывы ветра настолько сильны, что находящиеся в аэропорту самолеты сдвинулись со стоянок.

At Least 14 People Have Died After a Tornado Touched Down in Lee County, Alabama. Multiple Tornadoes Throughout The South Today.

Stay Safe. 🙏#TornadoOutbreak#Tornado

Президент США Дональд Трамп через свой Twitter обратился в жителям штата: "Великому народу Алабамы и соседних районов: пожалуйста, будьте осторожны, и берегите себя. Торнадо и бури были по-настоящему сильными, и их могло быть еще больше. Семьям и друзьям жертв, а также раненым: да благословит вас Бог!".

More storm damage… about to totally dark, I still hear helicopters and emergency sirens. #tornado in Bearegard pic.twitter.com/nWm1bRNeHW

Губернатор Алабамы Кэй Айви в своем Twitter предупредила жителей штата об опасности дальнейшего ухудшения погоды. "Наши сердца с теми, кто погиб в результате шторма в округе Ли", — написала она.

Шторм ощущался не только в Алабаме, но и в соседнем штате Джорджия. Около 21 тысячи клиентов местной компании Georgia Power остались без электричества, порывистый ветер вырывал деревья с корнем и разрушал дома.