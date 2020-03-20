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Власти Румынии с четверга, 19 марта, ввели уголовное наказание для тех, кто не исполняет предписания по борьбе с коронавирусом. За игнорирование требований властей можно получить до трех лет лишения свободы, за заражение при этом других людей коронавирусом — до пяти лет, за несоблюдение мер по борьбе с коронавирусом, которое привело к смерти человека, — до 15 лет лишения свободы.
Koronavirusas Filipinuose
Koronavirusas Filipinuose
© Zuma Press / Scanpix

"Мы просто не можем смириться с тем, что безответственные люди свободно ходят и заражают других", — приводит агентство AFP слова премьер-министра страны Людовика Орбана. Ранее власти Румынии ввели режим чрезвычайного положения, сейчас в стране выявлены около 230 случаев инфицирования коронавирусом, около 3800 человек находятся на карантине.

Всего в мире коронавирусом SARS-CoV-2 инифицированы уже более 240 тысяч человек, сообщает международная группа волонтеров Worldometers. Скончались более 10 000 человек, выздоровели более 86 000 человек.

Deutsche Welle
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