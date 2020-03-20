"Мы просто не можем смириться с тем, что безответственные люди свободно ходят и заражают других", — приводит агентство AFP слова премьер-министра страны Людовика Орбана. Ранее власти Румынии ввели режим чрезвычайного положения, сейчас в стране выявлены около 230 случаев инфицирования коронавирусом, около 3800 человек находятся на карантине.
Всего в мире коронавирусом SARS-CoV-2 инифицированы уже более 240 тысяч человек, сообщает международная группа волонтеров Worldometers. Скончались более 10 000 человек, выздоровели более 86 000 человек.
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