В Румынии распалась правящая коалиция, которая находилась у власти с 2016 года. В понедельник, 26 августа, о прекращнии сотрудничества с социал-демократами объявил соруководитель Альянса либералов и демократов (ALDE) Кэлин Попеску-Тэричану. Он обосновал это тем, что с ним не консультировались при принятии ряда решений, что привело к потере доверия. Попеску-Тэричану потребовал от четырех министров, представляющих ALDE, покинуть свои посты.
Глава правительства Виорика Дэнчилэ, представляющая Социал-демократическую партию (PSD), отказалась уходить в отставку. Она на своей странице в Facebook заявила, что социал-демократы намерены продолжать исполнять правительственные обязанности, но на сей раз при поддержке депутатов других партий. Для того, чтобы избежать внеочередных выборов, PSD требуется найти нового партнера по коалиции. По плану парламентские выборы в Румынии должны состояться в конце 2020 года. Сейчас социал-демократы занимают 205 из 465 парламентских кресел.
Конфликт между ALDE и PSD обострился после того, как социал-демократы решили выдвинуть Виорику Дэнчилэ на должность президента страны, выборы которого пройдут 10 ноября 2019 года. На выборы пойдет также нынешний президент Румынии Клаус Йоханнис, этнический немец, последовательный критик правительства. Если ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов, 24 ноября пройдет второй тур. Хотя социал-демократы уже три десятка лет играют ведущую роль в румынской политике, с 2000 года кандидатам от PSD не удавалось занять должность президента.
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