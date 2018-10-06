В Румынии в субботу, 6 октября, начался двухдневный референдум по вопросу о внесении в конституцию поправок, связанных с определением брака. В настоящий момент в Основном законе он обозначается гендерно нейтрально как "союз между супругами".

Инициаторы плебисцита - консервативная "Коалиция за семью" и ряд других групп, близких к православной церкви, - настаивают на том, чтобы формулировка была изменена на "союз между мужчиной и женщиной".

Как ожидается, в случае внесения соответствующих поправок в стране будет серьезно затруднен процесс легализации однополых браков.

Чтобы референдум был признан состоявшимся, необходимо, чтобы явка составила не менее 30 процентов от имеющих право голоса граждан Румынии. Всего в стране их насчитывается почти 19 млн человек.

Правозащитники критикуют инициативу

Правозащитники и целый ряд депутатов Европарламента уже подвергли инициативу жесткой критике. В ней усмотрели нарушение стандартов прав человека, которые являются в ЕС обязательными.

Представители "Коалиция за семью" и других консервативных и религиозных групп собрали порядка 3 млн подписей в поддержку проведения референдума.

Гомосексуальность долгое время находилась в Румынии под запретом, но в 2000 году под давлением Совета Европы и Евросоюза была легализована. Румынский парламент тогда принял закон, который запрещает дискриминацию по признаку сексуальной ориентации в различных сферах жизни. Однополые браки в стране не регистрируются.