Консервативные и религиозные группы в Румынии настаивают, чтобы в конституции за браком было закреплено определение "союз между мужчиной и женщиной".
© DELFI

В Румынии в субботу, 6 октября, начался двухдневный референдум по вопросу о внесении в конституцию поправок, связанных с определением брака. В настоящий момент в Основном законе он обозначается гендерно нейтрально как "союз между супругами".

Инициаторы плебисцита - консервативная "Коалиция за семью" и ряд других групп, близких к православной церкви, - настаивают на том, чтобы формулировка была изменена на "союз между мужчиной и женщиной".

Как ожидается, в случае внесения соответствующих поправок в стране будет серьезно затруднен процесс легализации однополых браков.

Чтобы референдум был признан состоявшимся, необходимо, чтобы явка составила не менее 30 процентов от имеющих право голоса граждан Румынии. Всего в стране их насчитывается почти 19 млн человек.

Правозащитники критикуют инициативу

Правозащитники и целый ряд депутатов Европарламента уже подвергли инициативу жесткой критике. В ней усмотрели нарушение стандартов прав человека, которые являются в ЕС обязательными.

Представители "Коалиция за семью" и других консервативных и религиозных групп собрали порядка 3 млн подписей в поддержку проведения референдума.

Гомосексуальность долгое время находилась в Румынии под запретом, но в 2000 году под давлением Совета Европы и Евросоюза была легализована. Румынский парламент тогда принял закон, который запрещает дискриминацию по признаку сексуальной ориентации в различных сферах жизни. Однополые браки в стране не регистрируются.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Саудовский принц спрогнозировал уход России с рынка нефтепродуктов (34)

По словам Аль Сауда, спрос на черное золото будет расти...

В Латвии проходят парламентские выборы. Кто победит и как ляжет "русская карта"? (7)

6 октября в Латвии проходят парламентские выборы....

Пропавший в Пекине президент Интерпола, вероятно, задержан китайскими властями

Пропавший президент Интерпола Мэн Хунвэй находится под...

Израильский министр: российские C-300 в Сирии не смогут справиться с новейшим истребителям F-35 (54)

Поставка российских зенитных ракетных комплексов С-300 в...

Белый дом пригрозил Индии санкциями за контракт на поставку российских С-400 (6)

Соединенные Штаты на фоне заключения контракта Москвы...

TOP новостей

VGTU bendrabutis VGTU bendrabutis

Тараканы и крысы – не единственная проблема студентов, живущих в общежитии (80)

Тараканы, клопы, крысы в подвалах, покрытое плесенью...

"Содра" дала месяц на погашение задолженностей: затем начнется процесс взыскания долгов (1)

Жители, которые работают на себя и до сих пор не...

Реакция частного детсада Ландсбергене на критику: расторгли договор с клиентами (13)

"Наших детей выкидывают из детского сада за то, что мы...

Тысячи людей проводили в последний путь жестоко замученного партизана Раманаускасом-Ванагасом (427)

Вся Литва сегодня в Вильнюсе прощается и отдает честь...

Семья из Каунаса никогда не забудет поездку в Паневежис: такого мы не ожидали (6)

Участники проекта "Собери Литву" – семья из Каунаса,...