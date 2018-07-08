В Румынии на авиашоу в городе Борсеа разбился истребитель МиГ-21. 36-летний пилот Флорин Ротару погиб.
Трагедия на авиашоу в Румынии
© Стопкадр

Причина крушения пока неизвестна. Предположительно, пилот пытался избежать падения на зрителей и направил самолет в поле.

Румыния, член НАТО с 2004 года, получила свой первые истребители F-16 от Португалии в 2016 году и постепенно отказывается от МиГов коммунистических времен, пишет Reuters.

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