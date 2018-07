Причина крушения пока неизвестна. Предположительно, пилот пытался избежать падения на зрителей и направил самолет в поле.

Pilot Killed In Romanian Air Force MiG-21 LanceR Jet Crash During Borcea Open Day https://t.co/jtJCBnwGfb pic.twitter.com/2rOftaGEZG — The Aviationist (@TheAviationist) July 7, 2018

BREAKING NEWS / A MiG-21 Lancer Romanian Airforce has crashed at Baza 86 Borcea during Borcea Open Day. The pilot managed to eject. @airlivenet @FlightIntl @FlightAlerts777 @FlightEmergency pic.twitter.com/95W13aQbjU— Aeronews (@AeronewsRO) July 7, 2018