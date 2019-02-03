В Русской православной церкви прокомментировали видеоролик шестилетней давности, внезапно вызвавший большой резонанс в соцсетях. На нем священнослужитель в церковном облачении в присутствии множества верующих поливает водой предмет, похожий на истлевшую ступню. Вода стекает с нее в большой чан, а затем люди, расталкивая друг друга, вычерпывают эту воду.
© AP/Scanpix

Видео опубликовал в своем Twitter 31 января популярный блогер Рустем Адагамов, написав, что "поп моет в чане сгнившие ноги какого-то трупа", в верующие "пьют ее потом, видимо". "Не знаю где это, но выглядит адово", - добавил он. Вслед за ним ролик распространили блогер Илья Варламов, Telegram-канал "2ch/Двач" и ряд СМИ.

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Некоторые издания и блогеры предположили, что обряд проводился в России, однако 1 февраля Адагамов уточнил, что дело происходило в румынском селе, где живут потомки русских старообрядцев-липован, переселившихся в эти места в XVIII веке.

В блоге прихожанина московской старообрядческой церкви Николая Чудотворца на Тверской Заставе, на который сослался Адагамов, говорится, что чин освящения воды мощами проходил в румынском селе Слава Русская во время местного престольного праздника Успения. В посте было опубликовано полное видео обряда, датированное 2013 годом, но вскоре оно стало недоступно.

Руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш) в интервью радиостанции "Говорит Москва" пояснил, что ритуал нельзя отнести к каноническому обряду водосвятия.

"Есть уставной чин освящения воды. Их два - великое водосвятие и малое водосвятие. Великое совершается в канун праздника Богоявления и в сам день Богоявления. Малое - в любой день года", - пояснил священнослужитель. Он также предположил, что видео может быть смонтировано, так как, "прямо скажем, видеомонтажом владеют маленькие дети".

Он также отметил, что в материале должны разобраться суд епархиального архиерея или церковный суд. Иеромонах Макарий посоветовал не путать догмы и каноны с обычаями и суевериями.

"Обычаи не формализуются, но они существуют. На часть обычаев мы смотрим, так сказать, искоса. Например, у нас любят цветы приносить к каким-то праздникам, потом берут лепестки этих цветов, куда-то уносят. Это обычай. Людей притеснять за это нет смысла. А еще ниже стоят суеверия и предрассудки. Вот их надо искоренять. Вот где граница между обычаем и суеверием, разбирается каждый раз по месту", - сказал он.

NEWSru.com
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