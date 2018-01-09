Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что закон ”О статусе участника Второй мировой войны”, подписанный президентом Латвии Раймондсом Вейонисом, является ”кощунственным”. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИДа.
© AP/Scanpix

”Планомерный курс официальной Риги на переписывание истории нам, к сожалению, уже хорошо известен. Цинично оскорбив память 150 тыс. советских воинов, героически отдавших свои жизни за освобождение Латвии, политическое руководство этой страны фактически уравняло в статусе участников Второй мировой войны, воевавших на стороне фашистской Германии, и их пособников с воинами антигитлеровской коалиции”, — говорится в сообщении.

В МИДе также призвали ООН, ОБСЕ и Совет Европы дать оценку действиям латвийских властей.

Ранее сообщалось, что сейм Латвии уравнял советских и нацистских ветеранов.

Gazeta.ru
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