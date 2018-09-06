"К ним привлекаются войска Восточного и Центрального военных округов, Северного флота и Воздушно-десантных войск, а также часть сил дальней, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации Воздушно-космических сил. Всего в маневрах задействовано 297 тыс. военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения", — сообщил Герасимов на брифинге для военных атташе.
Он подчеркнул, что маневры "Восток-2018" проводятся в пределах бюджетных средств, выделенных Министерству обороны на боевую учебу на год, средства заранее заложены в бюджет Министерства обороны на текущий год и выделения дополнительных средств не требуется.
Герасимов отметил, что по замыслу маневров "в результате переброски войск по замыслу учения в настоящее время созданы две противоборствующие группировки".
"С одной стороны Центральный военный округ и Северный флот, с другой — Восточный военный округ с Тихоокеанским флотом", — сказал Герасимов.
"Основными особенностями маневров является двусторонний формат их проведения не только в стратегическом масштабе, но и на всех уровнях управления. Действиям соединений и воинских частей на незнакомых полигонах предшествовала их переброска комбинированным способом на большие расстояния до 7000 км и осуществление межфлотского перехода на дальность до 4000 миль", — сказал Герасимов.
По его словам, на территории РФ маневры раньше не проводились. "В советское время были подобные маневры — "Запад-81". Тоже большой пространственный размах 650 на 550 км территории. Принимали участие более 20 дивизий, более 100 тыс. человек личного состава, более тысячи самолетов и вертолетов", — сообщил начальник Генштаба.
Он отметил, что по количеству личного состава и вооружения и военной техники, которая принимает участие в маневрах, "примерно цифры сопоставимые". "А по пространственному размаху и глубине перегруппировок "Восток-2018" превосходит "Запад 81", — добавил Герасимов.
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