Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ подтвердило, что изменения в правилах противопожарного режима, введенные 25 сентября, запрещают курение на балконах, передает "Медуза".
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”Курение на балконе подпадает под категорию „открытого горения”, соответственно, оно тоже будет запрещено”, — цитирует ”Интерфакс” сообщение пресс-службы ведомства.

Запрет вступит в силу с 1 октября.

В новых правилах прописано, что ”запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц”.

В МЧС РФ уточнили, что жарить шашлыки и зажигать свечи на балконах тоже нельзя.

По Кодексу об административных правонарушениях нарушение требований пожарной безопасности наказывается предупреждением либо штрафом 2-3 тысячи рублей.

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