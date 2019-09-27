”Курение на балконе подпадает под категорию „открытого горения”, соответственно, оно тоже будет запрещено”, — цитирует ”Интерфакс” сообщение пресс-службы ведомства.

Запрет вступит в силу с 1 октября.

В новых правилах прописано, что ”запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц”.

В МЧС РФ уточнили, что жарить шашлыки и зажигать свечи на балконах тоже нельзя.

По Кодексу об административных правонарушениях нарушение требований пожарной безопасности наказывается предупреждением либо штрафом 2-3 тысячи рублей.