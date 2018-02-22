В России по требованию Генпрокуратуры заблокирован сайт "МБХ медиа", который поддерживает команда заблокированного издания "Открытой России" — оппозиционного движения, возглавляемого опальным олигархом Михаилом Ходорковским. Об этом "МБХ медиа" сообщило в среду, 21 февраля, на своей странице в Twitter.

В издании, как сообщает "Медиазона", не получали уведомлений от прокуратуры и не знают о причинах блокировки. Согласно сервису проверки ограничения доступа Роскомнадзора, сайт "МБХ медиа" заблокирован по решению Генпрокуратуры, вынесенному 20 февраля. В качестве обоснования указана статья 15.3 "Об информации", которая позволяет, в частности, ограничивать доступ к информации организаций, признанных в России нежелательными из-за "призывов к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка".

В этой статье также говорится, что блокировке подлежат "информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации".

Сайт"МБХ медиа" начал работу после того, как в декабре по требованию Генпрокуратуры был заблокирован сайт "Открытой России". Блокировку ведомство объяснило размещением информационных материалов "нежелательных организаций". Нежелательными в России были признаны связанные с Михаилом Ходорковским британские структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia), пишет сайт "Медуза". В российском движении "Открытая Россия" отрицают связь с этими организациями.