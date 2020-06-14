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В Москве зарегистрированы 1477 новых зараженных, в Московской области — 717, в Санкт-Петербурге — 256. 36,2 процента новых заболевших не имели клинических проявлений болезни.
Koronavirusas Rusijoje
Koronavirusas Rusijoje
© Itar-Tass / Scanpix

С момента вспышки коронавируса в стране выявлено 528 964 случая заражения в 85 регионах. 6 948 человек умерли, 280 050 — выздоровели.

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