Отмечается, что с 2016 года был усилен контроль за оборотом спиртосодержащей продукции.
”С момента введения указанных мер отмечается снижение на 2000 числа летальных исходов, связанных с употреблением алкоголя, в том числе его аналогов”, — говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате проверок было наложено штрафов на сумму более 102 млн рублей.
Ранее было зафиксировано сокращение числа смертей от случайного отравления алкоголем на 20%.
На Европу обрушился мощный шторм: трое погибших, сотни тысяч остались без света (3)
В прошедшие выходные значительная часть территории...
Maxima выплатит морально пострадавшим при трагедии в Золитуде 140 000 евро
Общественная организация Zolitūde 21.11, представители...
Обладательница олимпийской медали по велоспорту Келли Кэтлин покончила с собой (4)
Член американской олимпийской сборной по велоспорту...
Трамп намерен запросить еще 8,6 миллиарда долларов на строительство стены
Президент США Дональд Трамп в понедельник запросит у...
TOP новостей
"Литва – для литовцев": около тысячи человек участвовали в шествии народников (13)
Во время празднования Дня восстановления...
Тысячи людей в центре Вильнюса праздновали День восстановления независимости Литвы (431)
Несколько тысяч человек в понедельник в центре...
Литва празднует годовщину восстановления независимости Дополнено (512)
Литва в понедельник празднует День восстановления...
Литовский журналист: "Не бывает только нашей или только вашей свободы" (60)
11 марта 1990 г. Верховный совет Литвы подписал Акт,...
В Клайпедском университете открывают мемориальную доску лидеру литовских партизан (99)
В Клайпедском университете в понедельник открывается...