Роспотребнадзор зафиксировал снижение количество летальных исходов от употребления алкоголя в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
© Artūras Morozovas

Отмечается, что с 2016 года был усилен контроль за оборотом спиртосодержащей продукции.

”С момента введения указанных мер отмечается снижение на 2000 числа летальных исходов, связанных с употреблением алкоголя, в том числе его аналогов”, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате проверок было наложено штрафов на сумму более 102 млн рублей.

Ранее было зафиксировано сокращение числа смертей от случайного отравления алкоголем на 20%.

Gazeta.ru
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