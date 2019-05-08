В России отменяют и задерживают вылеты SSJ

По информации представителя аэропорта Платов, самолет должен был вылететь из Ростова-на-Дону в Москву в 5.40 мск среды. "После посадки пассажиров сняли с борта из-за технической неисправности. Их уже отправили другими ближайшими рейсами", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости источник, речь идет о самолете Sukhoi Superjet 100.

В ночь на среду был задержан вылет рейса "Аэрофлота" из Москвы в Ригу, следует из данных с сайта Шереметьево. Самолет Sukhoi Superjet 100 должен был вылететь 7 мая в 22:55, но в итоге вылетел на следующий день в 01:09, пишет РБК.

Пассажир этого рейса сообщил телеканалу "Москва 24", что перед взлетом к самолету подъехали пожарные машины, а в салоне чувствовался запах гари. Пассажиров вывели из самолета и отправили в Ригу на другом Superjet.

Утром был задержан еще один рейс "Аэрофлота" на Superjet, на этот раз из Шереметьево в Минск. Отправление планировалось в 08:35, сейчас вылет отложен до 12:00.

"Вылет в Минск должен был быть в 08:35, потом его отложили до 09:35. Теперь он отложен до 12:30. Это должен был быть Superjet", — рассказал РБК пассажир рейса Москва — Минск Тихон. "Причин [переноса рейса] мы не спрашивали. Другим пассажирам сказали, что "техническая неполадка", — добавил собеседник РБК.

"Не смогли улететь в Минск, "Аэрофлот — Российские авиалинии" сначала отложил рейс на час, а потом еще на 4 часа", — написала в Facebook заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе.

"Все вопросы по отмене, задержке или переносе рейсов нужно адресовать к авиакомпании", — заявили РБК в пресс-службе аэропорта Шереметьево. Представитель "Аэрофлота" отказался дать комментарий РБК. В Twitter авиакомпания сообщила, что рейс в Минск был задержан "в связи с заменой воздушного судна по техпричине".

Согласно данным табло Шереметьево, "Аэрофлот" продолжает выполнять рейсы на Sukhoi Superjet. Например, рейс из Москвы в Белгород, который выполняется таким бортом, вылетел в среду, 8 мая, в 10:18.

Вечером 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжили четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.