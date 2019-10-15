"Почти 700 млн долларов в месяц: Германия страдает от санкций против России", - с таким заголовком немецкая газета Handelsblatt опубликовала результаты исследования экономистов о побочном влиянии санкций в отношении России на страны Запада.
О "поразительном" эффекте санкций также сообщили многие российские прокремлевские СМИ со ссылкой на Handelsblatt. Для кого санкции все же оказались больнее?
Примерно поровну
Исследование, на которое ссылается Handelsblatt, называется "Дружественный огонь: Влияние на торговлю санкций в отношении России и контрсанкций". Его авторы - Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиан Хинц из Кильского института мировой экономики - оценили влияние европейских санкций и российских контрсанкций на экспорт ЕС.
Предварительные итоги этого исследования были представлены в октябре 2018 года. Экономисты проанализировали данные торговли за 2014-2015 годы и сделали следующие выводы:
- Россия потеряла от санкционной войны 53 млрд долларов, или 7,4% прогнозируемого экспорта за изучаемый период. Потери западных стран составили 42 млрд евро, или 0,3% прогнозируемого экспорта. 92% потерь западных стран пришлись на ЕС, а 38% общих потерь - на Германию, которая теряла в этот период 667 млн долларов каждый месяц.
- Общий ущерб Западу лишь на 13% объясняется российскими контрсанкциями. Остальные 87% - это негативный эффект "дружественного огня" - так экономисты назвали побочный ущерб, который западные страны нанесли неумышленно сами себе.
- Неумышленный ущерб объясняется в первую очередь ростом странового риска для России, то есть риска изменений политических или экономических условий в российском государстве. Во времена политической и правовой нестабильности в какой-либо стране компании могут сократить, отсрочить или даже прекратить поставки своей продукции в эту страну, пишут экономисты.
- Санкционная война негативно повлияла на финансирование международной торговли, а это, в свою очередь, могло способствовать сокращению европейского экспорта в Россию.
Германия приняла удар на себя
Как уже отмечалось выше, больше всего теряет немецкий бизнес. Экспорт Германии по сравнению с прогнозируемым в 2014-2015 годах сократился на 16 млрд долларов (14,5 млрд евро), что составляет 38% потерь всех западных стран.
Фактический экспорт Германии в 2014 и 2015 годах вырос на 2% и 6,4% соответственно. Стоимость поставленных за рубеж товаров за этот период составила более 2,32 трлн евро. Соответственно, потери в виде недополученной экспортной выручки на 14,5 млрд евро составили 0,6% от всего экспорта за этот период.
Немецкий бизнес периодически жалуется властям на ущерб от санкций. По данным опроса 140 немецких компаний, работающих в России, санкции нанесли им ущерб в размере 1,1 млрд евро, сообщал в июне 2019 года председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) Маттиас Шепп.
"Если экстраполировать эту цифру на весь немецкий бизнес в России, то есть более 4500 компаний с немецким участием, речь идёт о нескольких миллиардах евро", - сказал Шепп на пресс-конференции в Москве.
Представители ВТП считают, что немецкие компании страдают из-за "произвольных американских санкций, открыто направленных на продвижение экономических интересов США". Руководство палаты призвало к "максимально быстрому отказу как минимум от санкций ЕС против России".
"Германия не должна допустить, чтобы все сливки достались ее партнерам, будь то государства, присоединившиеся к санкциям, или такие страны, как Китай и Япония, руководство которых в последнее время эффектно выступало на российских экономических форумах", - заявлял Шепп.
У Германии много общих с Россией бизнес-интересов, в том числе в энергетической сфере. Берлин заинтересован в строительстве газопровода "Северный поток-2", в то время как США, развивающие собственный экспорт сжиженного природного газа в ЕС, хотят ввести санкции против российского трубопровода.
Что думают в России?
Президент России Владимир Путин оценивал потери от санкционной войны во время "прямой линии" в июне 2019 года.
"По экспертным данным, в результате всех этих рестрикций и ограничений Россия за эти годы, начиная с 2014 года где-то, недополучила около 50 млрд долларов, а Евросоюз потерял 240 млрд долларов; США - 17 млрд долларов - у нас с ними небольшой торговый оборот; Япония - 27 млрд долларов", - сказал тогда Путин.
Президент не уточнил, откуда у него такие данные. Потери ЕС в размере 240 млрд долларов не упоминаются ни в одном из исследований по этой теме.
По данным МВФ, ущерб России от западных санкций составил 0,2 процентного пункта экономического роста с 2014 года.
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