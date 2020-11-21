В России и Украине зафиксированы новые пики заражений SARS-CoV-2

Коронавирус SARS-CoV-2 в России за минувшие сутки выявлен еще у 24 822 человек, а 467 пациентов с заболеванием COVID-19 скончались, сообщает оперативный штаб в субботу, 21 ноября. Это максимальный прирост заражений и летальных исходов за время ведения статистики. По данным оперштаба, всего в стране инфекция обнаружена у 2 064 748 человек, 35 778 больных умерли, свыше 1,57 млн выздоровели.

Прирост новых случаев стал наивысшим и в Украине, где за истекшие сутки было подтверждено еще 14 580 заражений. Общее количество инфицированных достигло 612 665 человек, из них 10 813 скончались, 282 313 выздоровели, сообщило министерство здравоохранения. Больше всего пациентов с COVID-19 - в Киеве (57 807), Харьковской области (50 784) и Львовской области (40 416), меньше всего в Кировоградской области (4142).

Германия: индекс репродукции вируса растет

А в Германии по состоянию на 21 ноября вирус обнаружен еще у 22 964 человек, всего в Федеративной Республике подтверждено 902 528 заражений. С момента проникновения возбудителя COVID-19 в страну 13 884 человека с новой инфекцией скончались, свыше 593 000 выздоровели, следует из данных Института имени Роберта Коха (RKI). В то же время индекс репродукции коронавируса (R) в Германии в настоящее время составляет 1,05, увеличившись по сравнению с предыдущим днем (0,99). Это означает, что 100 инфицированных заражают 105 здоровых людей.

Новый РНК-содержащий вирус с начала пандемии выявлен почти у 58 млн жителей планеты, свыше 1,3 млн больных с SARS-CoV-2 умерли, более 40 млн выздоровели, указывает международная группа волонтеров Worldometer. Все больше государств вновь усиливают меры по борьбе с распространением инфекции. Научные учреждения и фармацевтические компании во многих странах работают над созданием вакцин против вируса.