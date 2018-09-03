Пожар начался уже после закрытия музея, поэтому, по предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. Четверо смотрителей, остававшихся на службе, смогли вовремя покинуть здание. Огонь за считанные минуты распространился по деревянным перекрытиям особняка, построенного в начале XIX века. Значительная часть крыши здания уже обрушилась.

Национальный музей, расположенный в северной части Рио-де-Жанейро в парке Кинта-да-Боа-Виста, занимает площадь более 20 тыс. кв. метров. По данным Globo, его коллекция насчитывает до 20 млн экспонатов. Речь идет об археологических артефактах, египетских и южноамериканских мумиях и древностях, предметах быта и минералах. По предварительной информации, все это утеряно в результате пожара.

Президент Бразилии Мишел Темер заявил, что нанесенный ущерб «невозможно оценить». «Были потеряны 200 лет работы, исследований и знаний. Это грустный день для всех бразильцев», — отмечено в сообщении, которое распространила в воскресенье вечером пресс-служба главы государства.

История Национального музея

В июне Национальный музей отметил свой 200-летний юбилей. Он был открыт в 1818 году королем Португалии Жуаном VI, чтобы стимулировать научные исследования в Бразилии, территория которой на тот момент была мало изучена. Первоначально музей собирал образцы местной флоры и фауны, особенно птиц. Из-за этого старое здание учреждения, расположенное в центре Рио-де-Жанейро, было прозвано «домом птиц».

В конце XIX века Национальный музей переехал во Дворец Сан-Кристован (другое название — Императорский дворец). В 1817−1889 годы он был резиденцией императоров Бразилии Педру I и Педру II. Именно это здание музей занимал до настоящего времени. Сейчас пожарные борются за то, чтобы сохранить хотя бы часть исторической резиденции, так как надежд на спасение хранившейся там коллекции уже практически не осталось.

Причины пожара пока не установлены. Сообщается, что специалисты потратили много времени на поиск цистерн с водой. Пожарным до сих пор не удается взять под контроль распространение огня.