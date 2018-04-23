"Норвегия была одной из первых стран, которая в начале 90-х годов признала восстановление независимости Латвии, поэтому закономерно, что за это время межгосударственные отношения стремительно развивались", — сказал Вейонис.
Он отметил, что Норвегия оказывала поддержку Латвии в процессе евроатлантической интеграции, и выразил уверенность, что отношения обеих стран станут еще более динамичными.
"Также мы благодарим за поддержку, которая реализуется при помощи инструментов Европейской экономической зоны и финансового инструмента Норвегии. Завершены крупные проекты по поддержке деятельности негосударственных организаций, в сфере регионального развития, образования, зеленых технологий с целью уменьшения климатических изменений и в области сохранения культурного наследия. Это сотрудничество мы также будем продолжать", — добавил президент.
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