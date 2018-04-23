В понедельник, 23 апреля, в Ригу с визитом прибыли кронпринц Норвегии Хокон и кронпринцесса Метте-Марит. Их встретил президент Латвии Раймонд Вейонис, подчеркнувший, что визит наследного принца и кронпринцессы символизирует тесную дружбу и хорошие отношения двух стран, а также является особой честью для Латвии в год ее столетия.
Norvegijos pricesė Mette-Marit ir kronprincas Haakonas
© Scanpix

"Норвегия была одной из первых стран, которая в начале 90-х годов признала восстановление независимости Латвии, поэтому закономерно, что за это время межгосударственные отношения стремительно развивались", — сказал Вейонис.

Он отметил, что Норвегия оказывала поддержку Латвии в процессе евроатлантической интеграции, и выразил уверенность, что отношения обеих стран станут еще более динамичными.

"Также мы благодарим за поддержку, которая реализуется при помощи инструментов Европейской экономической зоны и финансового инструмента Норвегии. Завершены крупные проекты по поддержке деятельности негосударственных организаций, в сфере регионального развития, образования, зеленых технологий с целью уменьшения климатических изменений и в области сохранения культурного наследия. Это сотрудничество мы также будем продолжать", — добавил президент.

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