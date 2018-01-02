

"Я вчера прилетел в Ригу. В гостинице меня не нашли, задержали уже в торговом центре и сказали, что у меня пожизненный запрет на въезд в Латвию. Причин не объяснили. Заявили, что запрет действителен с 2015 года и подписан Министерством внутренних дел.

Мне просто показали бумаги, в которых было написано, что с апреля 2015 года я числюсь как нежелательная персона. Также, там было сказано что-то об угрозах государству", — заявил Курлаев, добавив, что его собираются в ближайшее время депортировать.

По словам журналиста, к нему применен запрет на въезд в Латвию, действующий с апреля 2015 года.

Также Курлаев сказал, что до сих пор находится в полиции и, скорее всего, его депортируют.