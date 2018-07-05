Задержание произошло в среду вечером, когда Роженцов прилетел в Ригу из Москвы.
"Меня задержали для беседы, как это они назвали. Протоколов не составлялось. Полицию безопасности интересовала моя работа на посту шеф-редактора "Sputnik Латвия" и работа самого ресурса в Латвии. Всю ночь я был в кабинетах сотрудников полиции безопасности. Меня отпустили сегодня утром, менее чем через 12 часов. Это не считается формальным задержанием в Латвии", — заявил РИА Новости Роженцов.
Порталу Delfi пока не удалось связаться с Роженцовым и получить его комментарии.
Российское государственное агентство Sputnik, которое является подразделением агентства "Россия сегодня", производит новостной контент на 30 языках, в том числе на латышском, литовском и эстонском. Латвийская версия "Спутника" была запущена в феврале 2016 года.
Представители латвийских спецслужб и эксперты НАТО неоднократно заявляли, что Sputnik является одним из инструментов российской пропаганды. В марте 2016 года сайт лишили домена в зоне .lv (после этого Sputnik сменил и продолжил работу), юристов агентства "Россия сегодня" внесли в "черный список" и не пустили на территорию Латвии
В марте 2017 года договор о сотрудничестве со Sputnik разорвало информационное агентство LETA. Год спустя, весной 2018 года, В апреле 2018 года, Национальный совет по электронным СМИ рекомендовал общественным СМИ не использовать продукцию агентства Sputnik - в том числе, материалы фотоленты.
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