Инцидент произошел восьмого марта около девяти вечера. Работники центра видеонаблюдения полиции самоуправления заметили, что на смотровой площадке памятника два человека справляют малую нужду. Патрульные сразу же отправились на место происшествия и выяснили, что оба мужчины граждане США. Каждый был оштрафован на 400 евро.
Представитель Рижской полиции самоуправления Том Садовскис добавил, что ничто не свидетельствовало о том, что мужчины были пьяными.
Руководитель департамента военно-общественных отношений Министерства обороны Каспарс Галкинс подтвердил, что это были два военных США и они приехали в Латвию на учения. Он сказал, что их ждут санкции в армии США, которые будут куда более суровы, чем штраф полиции самоуправления.
Латвийское Министерство обороны сожалеет о произошедшем, так как это бросает тень на тысячи военных США и других союзников, которые служили или будут служить в Латвии.
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