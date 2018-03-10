В субботу, 10 марта, состоялась акция протеста против перевода школ на латышский язык обучения. В шествии приняли участие около 1000 человек.
© DELFI / Domantas Pipas

Участники акции провели шествие в знак протеста против решения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) не регистрировать для сбора подписей поданный РСЛ законопроект об автономии школ нацменьшинств.

Как сообщает корреспондент Mixnews, в акции принимает участие около 1000 человек. Между тем, как во время своего выступления на митинге заявил сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов, для участия в шествии пришло более 5000 человек.

Как ранее агентству LETA заявил РСЛ, партия сделает выбор между двумя вариантами дальнейших действий — либо обжаловать отказ ЦИК в Верховном суде, либо подать в ЦИК новый законопроект, исключив из него пункты, по которым могут возникнуть формальные возражения. Решение будет принято после того, как партия получит развернутый письменный текст постановления ЦИК, который должен быть подготовлен к пятнице.

"Власти последовательно не дают ходу нашим петициям, законопроектам и поправкам к законам. Государство блокирует диалог по вопросу русского образования юридическими методами. Мы видим, что нет правды в затхлых коридорах этой власти. Наш ответ — акции прямого действия. Выразим волю к сохранению образования на родном языке на улицах Риги", — ранее говорила лидер РСЛ Татьяна Жданок.

Партия намерена продолжать акции против запланированного Министерством образования и науки перевода средних школ полностью на латышский язык, постепенно увеличивая количество участников протестов.

Как подчеркивает РСЛ, неизменной остается цель акций — отстоять место русского языка в системе образования Латвии.

В настоящее время Сейм рассматривает поправки к законам об образовании, которые предусматривают постепенный переход обучения в средней школе на латышский язык с сентября 2019 года.

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