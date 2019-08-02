В Риге открыли памятник предкам политика Владимира Кара-Мурзы

Организацией установки мемориальной плиты занимались латвийские потомки Бисениексов. На церемонию открытия Владимир Кара-Мурза младший приехал со всей семьей — мамой, женой и тремя детьми. Изначально была идея привезти в Ригу и бабушку — 86-летнюю дочь Вольдемара, но здоровье ей не позволило.

Так получилось, что памятник знаменитым латышским родственникам Кара-Мурза младший открыл на другой день после похорон своего отца — журналиста и историка Владимира Кара-Мурзы (внука Вольдемара Бисениекса) — скончавшегося 28 июля в возрасте 59 лет. В своей речи политик сравнил церемонию установки памятника в Риге с российской акцией общества Мемориал — "Возвращение имен": в День политзаключенного 29 октября в Москве у Соловецкого камня несколько часов зачитывают имена людей, расстрелянных в 1936-1938-й годы Большого террора.

"Точные места захоронений братьев Бисениексов неизвестны, — говорит Владимир Кара-Мурза младший. — В уголовных делах архивов КГБ этой информации я не нашел. Это была намеренная политика: места захоронений врагов народа не сообщались родным, чтобы некуда было положить цветы. Про моего прадеда Вольдемара я почти уверен, что он захоронен в Левашовском лесу под Санкт-Петербургом — туда, как правило, свозили расстрелянных в Ленинграде. Георга расстреляли в Москве — там было очень много мест, куда вывозили тела. Но теперь у моей семьи есть место, куда можно принести цветы и поставить свечку".

О яркой биографии своих латвийских предков Владимир Кара-Мурза младший подробно рассказывал в интервью Delfi. Его прадед Вольдемар Бисениекс родился в поместье Viduszigeli в Лиелвирцаве под Елгавой в 1884 году. Семья была большой — девять детей: шесть мальчиков и три девочки. Самые заметные — три брата: Янис, Георг и Вольдемар.

Старший Янис Бисениекс — знаменитый агроном, издатель газеты Zemkopis (землекоп), соратник первого президента независимой Латвии Яниса Чаксте, основатель Латвийского сельскохозяйственного экономического общества, член правления Банка Латвии. Единственный из трех братьев, кто умер своей смертью в 1923 году. В большом почете. Именно он похоронен на 2-м Лесном кладбище, неподалеку от могилы Чаксте.

Вольдемар и Георг были активными революционерами, социал-демократами, членами РСДРП, участниками революции 1905 года в Латвии. Вольдемар — еще и соиздателем газеты "Циня". Вместе с Георгом его в 1907 году арестовали и сослали в Иркутскую губернию, где пути братьев разошлись. Вольдемар Бисениекс остался в России. В начале 20-х был даже министром финансов Иркутской губернии — запись о нем сохранилась на сайте правительства области. Потом он перебрался в Москву, где работал в банковском секторе и торговле. Женился на русской Елизавете Афанасьевне. В этом браке родилась бабушка Владимира Кара-Мурзы младшего.

В декабре 37-го года Вольдемара арестовали, предъявив 58-ю статью УК РСФСР — "латвийский шпион". В сентябре 1938 в Ленинграде его расстреляли. В 50-х посмертно реабилитировали. "Бабушке было всего четыре года — она отца практически не помнила, и латышского языка не знала, — рассказал Кара-мурза младший. — Прадед во всех анкетах писал себя латышом и ездил в Латвию на встречу с братом Георгом. Так что, хоть латышский язык у нас в семье не сохранился, я эту латышскость в себе чувствую и семейное наследие почитаю. Каждый раз, когда приезжаю в Латвию, чувствую тут себя как дома. Это очень сильное ощущение, прикоснуться к стене родового дома!".

Георг Бисениекс в 1912 году нелегально вернулся в Ригу, где прожил несколько месяцев и покинул Российскую империю. Жил в Брюсселе, а провозглашение независимой Латвии в 1918 году встретил в Лондоне. Незадолго до этого события он познакомился с делегатом Латвийского временного совета Зигфридом-Анной Мейеровицем, который приезжал в Лондон с целью добиться признания независимости Латвии со стороны британских властей. Когда в ноябре 1918 года Мейеровиц стал первым министром иностранных дел ЛР, Георг Бисениекс был назначен представителем Латвии в Лондоне.

"Тогда еще британское правительство Латвию признало только де факто, а де юре это случилось в 1921 году — тогда же Бисениекс вручил грамоты королю Георгу V, как чрезвычайный и полномочный посол. Штате посольства состоял всего из пяти человек, но для молодой республики это было важно, ведь политика Латвии держала курс на стратегический альянс с Великобританией и Францией. Сегодня портрет Георга Бисениекса открывает парадную галерею в здании посольства Латвии в Великобритании".

Проработав в Лондоне до 1924 года, Георг Бисениекс вернулся на родину, где возглавил основанное его братом Янисом Сельскохозяйственное экономическое общество и был одним из лидеров партии "Прогрессивное объединение". С премьер-министром Латвии 30-х годов Маргертом Скуениексом он дружил еще со школы, с министром иностранных дел Вольдемаром Салнайсом был товарищем по социал-демократическому революционному движению. По представлению последнего в 1933 году Бисениекса назначили генконсулом ЛР в Ленинграде.

Когда в 1934 году убили Кирова, сталинское правительство объявило это терактом, организованным оппонентами Сталина — Зиновьевым, Каменевым и Троцким. По версии советской власти, связным между Троцким и стрелявшим Леонидом Николаевым был Георг Бисениекс. Якобы он передал 5000 советских рублей на осуществление террористической деятельности против руководителей компартии. Бисениекс все обвинения отрицал, а правительство Латвии даже издало специальную ноту, что обвинения не соответствуют действительности. Тем не менее 31 декабря 1934 года Бисениекса объявили персоной нон-грата и выслали из СССР.

Вернувшись в Латвию, до августа 1940 года Георг занимал должность директора Латвийского ипотечного банка. 5 августа Верховный совет СССР принял Латвию в состав Союза, а на другой день Георга Бисениекса уволили с поста директора банка. В то время его дочки были в Англии, а сам он вместе с женой-англичанкой остался в Латвии. 3 октября 1940 года за Бисениексом пришли из НКВД с ордером на арест — поместили сперва в Рижскую тюрьму, а в феврале 1941-го этапировали в московскую Бутырку, где предъявили ту же 58-ю статью — как латвийскому шпиону и соучастнику убийства Кирова. Его расстреляли 27 июля. Место захоронения семье не сообщили.

Несколько лет назад Владимир Кара-Мурза младший получил разрешение ознакомиться с уголовным делами прадеда и его брата в Центральном архиве ФСБ в Москве: "Самое жуткое, что я когда-либо видел в жизни — справка о приведении приговора в исполнении: маленькая пожелтевшая бумажка на треть А4 — как в гонорарной ведомости, дата, время, имя и подпись палача. Для них это была рутинная каждодневная процедура".

Вольдемара Бисениекса реабилитировали в 1957 году (этого добилась вдова), а его брата Георга — уже в 90-е годы, после развала советской власти. Инициатором стала бабушка Владимира Кара-Мурзы младшего (дочь Вольдемара), которая хотела вернуть дяде доброе имя. В 1995 году Генпрокуратура РФ прислала ей справку.

Лет десять назад на Кара-Мурзу вышли латвийские родственники Бисениексов: "Мой покойный дядя Дзинтарс Бушс — историк, как и я, много занимался семейной историей, сидел в архивах… Он нас и нашел, когда разбирался, кто из потомков Бисениексов жив. Оказалось, только мы. У Яниса сын погиб на войне. У Георга дочки жили в Англии, но обе не вышли замуж и не родили детей. Осталась лишь наша ветка по линии Вольдемара. Но пышная".

На церемонии открытия мемориала Бисениексам выступил заместитель госсекретаря МИД Латвии, посол Латвии в ООН, руководители Фонда Яниса Бисениекса, представители администрации Елгавы и лютеранский священник, который освятил памятник.